Beşiktaş - Sporting maçı öncesi Göztepeli Lourency konuştu! "Maçın favorisi yok"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Salı akşamı Beşiktaş, Sporting CP ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Göztepe'nin Portekiz elibi Gil Vicente'den transfer ettiği Lourency, değerlendirmeelerde bulundu.

İşte o sözler;

"Sporting, çok güçlü ve cesur bir takımla karşılaşacak. Sporting de harika bir takım olduğu için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Maçın bir favorisi yok, her iki takım da maçta galibiyetle ayrılabilir. Sporting'in bir daha avantajlı olduğunu düşünüyorum çünkü çok formdalar.

Beşiktaş, organize atakları rahatça engelleyen, aynı zamanda kontratakları da iyi kullanan, organize bir takım. Sporting, Beşiktaş'ın ataklarında çok dikkatli olmalı. Çünkü Türk takımı, Sporting'in derinlemesine oynamak istemesinden faydalanacak.

"BEŞİKTAŞ KAZANMAK İÇİN OYNUYOR"

Beşiktaş harika bir takım ve karşılarında kim olursa olsun kazanmak için oynuyorlar. Beşiktaş kaybetmeyi sevmiyor."



