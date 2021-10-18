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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Miralem Pjanic açıklaması! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki 19 Ekin Salı akşamı oynayacakları Sporting Lizbon maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sahaya nasıl bir 11'le çıkacakları şeklindeki soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam, sakatlığını atlatan Miralem Pjanic'in zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacağını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Miralem Pjanic açıklaması! Sporting Lizbon maçında oynayacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Sporting Lizbon maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, sakatlığını atlatan Miralem Pjanic'in zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacağını söyledi.

İşte o sözler:

N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. O bölgede genelde Türk oyuncular oynatıyoruz. Sporting maçında N'Sakala oynayacak. Miralem Pjanic de Sporting karşısında oynayacak.

Sergen Yalçın ayrıca, kalede Ersin Destanoğlu'na görev vereceğini belirtirken, Alex Teixeira'nın da ilk 11'de olacağını açıkladı.

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