BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan flaş kadro kararı! İşte Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı 11'i...

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine çevrildi. Siyah-beyazlıların, 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşma kritik önem taşıyor.
Grupta iki maç sonunda puansız olan Kara Kartal, kendisi gibi puanı bulunmayan Portekiz ekibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.
Başakşehir karşısında alınan 3-2'lik yenilgide hayal kırıklığı yaşatan oyuncuları kulübeye çekecek olan Yalçın'ın 5 değişiklik birden yapması bekleniyor. Kalede büyük hatalar yapan kaleci Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu forma giyecek. Sahada varlığıyla yokluğu belli olmayan Oğuzhan da formayı Alex Teixeira'ya kaptıracak.