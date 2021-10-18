BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan flaş kadro kararı! İşte Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı 11'i...

Bir anda parladıktan sonra son maçta aldığı her topu kötü kullanan Güven Yalçın'ın da zaten Avrupa'da oynama izni yok. Güven'in yerine hücumun sol kanadında Cyle Larin forma giyecek.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın sol bekte de değişiklik yapmayı düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Umut Meraş'a şans verebilir. Sol bekteki bir diğer isim N'Sakala ise Başakşehir maçında kadroya alınmamıştı.