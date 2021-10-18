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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Sporting Lizbon maçına hazır!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Sihay-beyazlılar kritik mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. Kenan Karaman ise takımla çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Sporting Lizbon maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı. Kenan Karaman ise takımla çalıştı.

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