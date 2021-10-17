Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 9. hafta açılış maçınd aBeşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş, zorlu karşılaşmada siyah-beyazlılar rakibine 3-2'lik skorla boyun eğmişti. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'dan futbolculara uyarı geldi. Yalçın, "Başakşehir yenilgisine üzülecek zamanımız yok. Herkesin sorumluluk almaması lazım. İlk başta da ben. Sahaya çıkıp savaşacağız, Sporting karşısında yüreğimizi ortaya koyacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 08:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 09:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

Milli aranın ardından çıktığı Başakşehir mücadelesinde 3-2 yenilgi ile ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın bu sonuca üzülmeye zamanlarının olmadığını söyledi. Cezası nedeniyle önceki günkü karşılaşmada takımın başındaki yerini alamayan Yalçın dün Sporting Lizbon maçı hazırlıklarına başlayan takımına moral verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

"YENİLGİYİ BEKLEMİYORDUM"

Hürriyet'in haberine göre; Önceliklerinin lig olduğunu ancak salı günü Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden Yalçın "Açıkçası bu yenilgiyi beklemiyordum. Ama arka arkaya kritik maçlarımız var. Herkesin sorumluluk almaması lazım. İlk başta da ben. Sahaya çıkıp savaşacağız, Sporting karşısında yüreğimizi ortaya koyacağız" sözleriyle oyuncularını motive etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

SPORTING MAÇI ÇOK KRİTİK

Beşiktaş salı günü Sporting ile Avrupa'da geleceği için kritik bir maça çıkacak. İlk 2 maçta puan alamayan Kartal iddiasını sürdürebilmek için kazanmak zorunda. Olası bir yenilgi Devler Ligi iddiasını bitireceği gibi, 3. olup Avrupa Ligi'ne devam etme olasılığı da en düşük seviyeye taşınacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

ERSİN, LARIN, ALEX ILK 11'E DÖNÜYOR

Başakşehir yenilgisinin ardından Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kadroda değişim yapacak. Öncelikle olarak Ersin Destanoğlu kaleyi devralacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

Ligdeki son 4 maçta ilk 11'de yer alan Oğuzhan ile Avrupa'da oynama izni olmayan Altay ve Sivas maçlarının yıldızı Güven Yalçın kulübeye çekilecek, bu isimlerin yerine Teixeira ile Larin kadroya dönecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

Pjanic ise dün takımla çalışmalara başlarken Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği belli olmayan Bosnalı yıldızın asıl olarak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.

SON DAKİKA