BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı sonrası futbolculara uyarı

"YENİLGİYİ BEKLEMİYORDUM"

Hürriyet'in haberine göre; Önceliklerinin lig olduğunu ancak salı günü Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden Yalçın "Açıkçası bu yenilgiyi beklemiyordum. Ama arka arkaya kritik maçlarımız var. Herkesin sorumluluk almaması lazım. İlk başta da ben. Sahaya çıkıp savaşacağız, Sporting karşısında yüreğimizi ortaya koyacağız" sözleriyle oyuncularını motive etti.