BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüşme sağladı

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Kartal, geçtiğimiz sezonun aksine oldukça alternatifli bir takım oluşturdu. Siyah beyazlılar hedefindeki birçok oyuncuda mutlu sona ulaşsa da, Kaan Ayhan transferini noktalamayı başaramadı.

Özellikle stoper bölgesi için transfer yapmak isteyen Kartal, daha önce Kaan için Sassuolo ile temas kurmuştu. Milli stoper için fırsat kollayan Beşiktaş'a, Kaan cephesinden müjdeli haber geldi.