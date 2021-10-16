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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüşme sağladı

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Kaan Ayhan ismi yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin, ocak ayında transferini bitirmeyi istediklerini açıkladığı yıldız futbolcudan flaş bir hamle geldi. A Milli yıldız, Sassuolo'da hocası Alessio Dionisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:51
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a transferde Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Kartal, geçtiğimiz sezonun aksine oldukça alternatifli bir takım oluşturdu. Siyah beyazlılar hedefindeki birçok oyuncuda mutlu sona ulaşsa da, Kaan Ayhan transferini noktalamayı başaramadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a transferde Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü

Özellikle stoper bölgesi için transfer yapmak isteyen Kartal, daha önce Kaan için Sassuolo ile temas kurmuştu. Milli stoper için fırsat kollayan Beşiktaş'a, Kaan cephesinden müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a transferde Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü

Sassuolonews'in haberine göre İtalyan kulübünde düzenli olarak forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kaan Ayhan, hocası Alessio Dionisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha fazla süre istediğini hocasına ileten Kaan, Dionisi'nin söz vermemesi üzerine takımdan ayrılmak istiyor.

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