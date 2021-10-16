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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba Hutchinson şoku! Galatasaray derbisinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Başakşehir maçında sakatlanan Kanadalı yıldızın MR sonuçlarını duyurdu. Buna göre Atiba'nın sol uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. 38 yaşındaki futbolcunun Sporting ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba Hutchinson şoku! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi. Başakşehir maçında sakatlanan ve MR'ı çekilen Kanadalı yıldızın, sol uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. Deneyimli futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ve Süper Lig'deki Galatasaray karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.

Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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