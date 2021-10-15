Karaoğlan’ın sıkıntısı VAR

Bu akşamki maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın kariyerinde VAR hakemi olarak çok tartışmalı kararlara imza attığı bir Beşiktaş mücadelesi de bulunuyor. Önceki sezon Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisinin sonlandığı Malatyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapan Karaoğlan, Beşiktaş'ın penaltı beklediği 3 penaltı pozisyonunda da orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu pozisyonları izlemesi için VAR'a çağırmadı.

Karaoğlan, maç sonrası eleştirilerden en az Yaşar Kemal Uğurlu kadar nasibini almıştı. Caner Erkin'in itirazdan dolayı çift sarı karttan oyundan atıldığı maçı Beşiktaş 2-0 kaybetmiş, bu maçtan sonra Karaoğlan, MHK tarafından bir süre dinlendirilmişti.