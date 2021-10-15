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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalya'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi! Kaan Ayhan...

Devre arası için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta ilk hedef stoper takviyesi... Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Kaan Ayhan için nabız yoklamaya devam ederken, İtalya'dan müjdeli bir haber geldi. Milli stoperin takımdaki geleceğini masaya yatıran Sassuolo kulübünün üst düzey yöneticileri, transfere yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalya'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi! Kaan Ayhan...

Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde renklerine katmak istediği Kaan Ayhan'la ilgili İtalya'dan olumlu haberler gelmeye başladı. Geçen haftaki milli maç arasında, Sassuolo'nun futbol aklı bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalya'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi! Kaan Ayhan...

Çizme ekibinin yöneticileri, Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için yaptığı teklifin yanı sıra diğer alınacak ve satılacak oyuncular için nasıl bir yol izlenmesine dair bir görüşme gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalya'dan Beşiktaş'a transfer müjdesi! Kaan Ayhan...

Görüşmeye Sassuolo'nun genel direktörü Carnevali, spor direktörü, CEO'nun sağ kolu Rossi, gençlik direktürü Palmieri ve pazarlama yöneticisi Terzi katıldı. İtalya'dan gelen iddialara göre Sassuolu yönetimi, Kaan Ayhan için siyah-beyazlı kulübün yaptığı teklifi düşük bulunmasına rağmen pazarlıklara devam etme kararı aldı.

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