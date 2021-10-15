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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Sakala ve Gökhan Töre için 'bekle gör' taktiği!

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı başlarken, ilk olarak Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'la masaya oturuldu. Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'ye ise henüz bir teklif sunulmadı. Siyah-beyazlı yönetimin iki futbolcuyla sözleşme yenilemek için sezon sonunu bekleme kararı aldığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta N'Sakala ve Gökhan Töre için 'bekle gör' taktiği!

Beşiktaş'ta; Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın gibi isimlerle sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Ancak Oğuzhan Özyakup gibi henüz teklif gitmeyen iki isim daha var… Onlar da Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre.

Sabah'ın haberine göre; deneyimli sol bek N'Sakala ile 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre'nin performanslarını yeterli bulmayan Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, sezon sonuna kadar oyuncuların sahada sunacaklarına göre hareket edecek. Lig bitiminde Sergen Yalçın'ın vereceği rapor iki yıldızın kaderini belirleyecek.

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