BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Adem Ljajic lüküs hayat yaşıyor! Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen Sırp oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı. Adem Ljajic yaz transfer döneminde ise başka bir takıma gitmeyi kabul etmedi. 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.