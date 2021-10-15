BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Adem Ljajic lüküs hayat yaşıyor! Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen Sırp oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı. Adem Ljajic yaz transfer döneminde ise başka bir takıma gitmeyi kabul etmedi. 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
LJAJIC GEZMEYİ ÇOK SEVİYOR
Adem Ljajic, Kara Kartal'da haftanın 5 günü çalışıyor... Hafif tempodaki antrenmanlar sonrasında ise mesaisini dolduruyor. Geride kalan zamanlarında ise bol bol geziyor...
SEVGİLİSİNDEN AYRILAMIYOR
Sırp orta saha oyuncusu haftanın birkaç günü ise yurt dışına sevgilisinin yanına gidiyor... Özel hayatından ödün vermiyor... Beşiktaş'tan yıllık 30 milyon lirayı cebine indiriyor.