Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

Beşiktaş bonservisini aldıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Adem Ljajic gönderilmek istense de, Sırp yıldız siyah beyazlılarda kalmayı tercih etmişti. Kadro dışı bırakılan ve takımla çalışmayan 30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'tan servet kazanmaya devam ediyor. İşte o rakam ve tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Adem Ljajic lüküs hayat yaşıyor! Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen Sırp oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakıldı. Adem Ljajic yaz transfer döneminde ise başka bir takıma gitmeyi kabul etmedi. 30 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

LJAJIC GEZMEYİ ÇOK SEVİYOR

Adem Ljajic, Kara Kartal'da haftanın 5 günü çalışıyor... Hafif tempodaki antrenmanlar sonrasında ise mesaisini dolduruyor. Geride kalan zamanlarında ise bol bol geziyor...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

SEVGİLİSİNDEN AYRILAMIYOR

Sırp orta saha oyuncusu haftanın birkaç günü ise yurt dışına sevgilisinin yanına gidiyor... Özel hayatından ödün vermiyor... Beşiktaş'tan yıllık 30 milyon lirayı cebine indiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Lüküs hayat! Adem Ljajic servet kazanmaya devam ediyor (BJK spor haberi)

BU SEZON RESMİ MAÇI YOK

Ljajic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen Sırp oyuncu Süper Lig'de forma giydiği 73 maçta 16 gol atarken 22 de asiste imza attı.

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