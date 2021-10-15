Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Emre Belözoğlu ile ilk resmi maçına çıkacak olan Başakşehir, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş'ta ise hedef zorlu deplasmandan galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz Türüc, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi