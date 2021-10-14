SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik...

Süper Lig'de cuma akşamı Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 31 yaşındaki yıldız isim, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Bosnalı Hersekli yıldızın, 19 Ekim Salı günü oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

4 İSİM DAHA KADRODA YOK

Öte yandan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Kenan Karaman da Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.





