Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik...

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının kadrosunu açıkladı. Buna göre Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Kenan Karaman Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:14 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 13:27
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik...

Süper Lig'de cuma akşamı Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 31 yaşındaki yıldız isim, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Bosnalı Hersekli yıldızın, 19 Ekim Salı günü oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

4 İSİM DAHA KADRODA YOK

Öte yandan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou ve Kenan Karaman da Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.



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