Kartal'a durmak yasak

Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sergen Yalçın yönetiminde antrenmanda pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılırken; idman tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar bugün de tek idman yapacak.
Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sergen Yalçın yönetiminde antrenmanda pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılırken; idman tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar bugün de tek idman yapacak.