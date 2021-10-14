Destanoğlu rakiplerini katladı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak güncellendi Başarılı eldiven, 12 Mayıs'ta 5.5 milyon euro olarak açıklanan değerini 3 milyon euro daha artırmış oldu.
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak güncellendi Başarılı eldiven, 12 Mayıs'ta 5.5 milyon euro olarak açıklanan değerini 3 milyon euro daha artırmış oldu. Henüz 20 yaşında bu değere ulaşan Ersin, A Milli Takım forması giyen diğer iki kaleciyle (Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır) kıyaslandığında ise çok hızlı bir yükseliş içerisinde. Ersin, henüz 20 yaşındaki değeri ile iki isme fark atarken ilerleyen yıllarda fiyatının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.