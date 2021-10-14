Demba Ba'dan Beşiktaş ve Newcastle itirafı! "Aramdaki bağ..."

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terleten Demba Ba, samimi itiraflarda bulundu.



İşte o sözler...

"St James Park'a gittiğinizde, tünelden geçtiğinizde ve o devasa tribünleri görmek için arkanızı döndüğünüzde v o gürültüyü ilk kez duyduğunuzda, tüyleriniz ürperiyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU ANLAR YAŞADIM AMA...

Geçen ay futbolu bıraktığımdan beri en çok özlediğim duygu bu. Özellikle Beşiktaş'ta, çok mutlu anlar yaşadım ama Newcastle taraftarıyla aramda olan bağ çok derindi. Soyunma odasında dahi futbolcularla olan bağımz çok güçlüydü ve orada çok gol attım.

Mükemmel bir kombinasyonumuz vardı. Onlara çok sevgi ve saygı duyuyorum ve bugüne kadar bana gösterdikleri sevgi için onlara minnettarım.