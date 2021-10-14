BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş'ta 3 imza planı! Emre Kocadağ açıkladı

ÜLKE PUANI DA ÖNEMLİ
"Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynayacağımız maçları kazanarak kendimizi göstermek istiyoruz. Hem bizim hem de ülke puanı için elbette çok önemli bu. Üst üste iki maçımızı da alırsak farklı şeyler konuşabiliriz. Borussia Dortmund'a karşı iyi bir mücadele sergilemiştik. Ajax maçında ise eksiğimiz çok fazla olmasına rağmen Sergen hocamız takımı mental olarak çok iyi hazırlamıştı. Gençlerimizle de birlikte Beşiktaş'a yakışır bir mücadele sergilediğimizi düşünüyorum."
VIDA, LARIN VE GÜVEN'E İMZA ATTIRMAK İSTİYORUZ
"Ocak ayı gelmeden Vida, Larin ve Güven ile sözleşme imzalama isteğimiz var. Karşılıklı talepler-istekler oluyor. Beşiktaş hepsine değer kattı, onlar da bu forma altında en iyi şekilde mücadele ettiler. Memnun kaldık ki birlikte devam etmek istiyoruz.
Ancak süreci yönetirken dikkat ettiğimiz husus, oyuncularımızın odağının saha içinde kalması. Onlar da zaten tüm konsantrasyonu sahaya vermiş durumdalar."