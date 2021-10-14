BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş'ta 3 imza planı! Emre Kocadağ açıkladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, lige galibiyetle dönüş yapmak ve zorlu fikstüre kayıpsız başlamak istediklerini söyledi. Milli ara öncesi çok sayıda sakat ve eksikleri olduğunu belirten Kocadağ şöyle devam etti: "Süreci en iyi şekilde geçirmek için gayret ettik. Ara, toparlanmamız için iyi bir fırsat oldu. Önümüzde çok kritik sınavlar var. 3 hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları ve derbiler oynayacağız. Bu karşılaşmalarda en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum."

KADRO VE OYUN FARKI... "Eksiklerimizin çok olduğu süreçte bazen istediklerimizi yapamamış, beklenmedik sonuçlar almış olabiliriz ama takımımız her zaman mücadelesini ortaya koydu. Şimdi sakatlığı bulunan oyuncularımız döndü.