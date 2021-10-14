Alex ilk 11’e göz kırptı

Sakatlığı geçen Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yeniden ilk 11'de oynamanın hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın'ın Pjanic ve Atiba'yı, Başakşehir'e yetişse de 11'de oynatmayı düşünmediği belirtilirken, orta sahada ise Alex'in yeniden ilk 11'deki yerini almayı bekleniyor.
Sakatlığıgeçen Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yeniden ilk 11'de oynamanın hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın'ın Pjanic ve Atiba'yı, Başakşehir'e yetişse de 11'de oynatmayı düşünmediği belirtilirken, orta sahada ise Alex'in yeniden ilk 11'deki yerini almayı bekleniyor.