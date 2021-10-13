Sergen Yalçın'dan Galatasaray planı! Başakşehir Beşiktaş maçında...

Beşiktaş 'ta gözler cuma günü oynanacak Başakşehir maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın siyah- beyazlılar için önemi büyük. Çünkü Başakşehir maçının ardından sırasıyla Sporting Lizbon ve Galatasaray derbisi oynanacak. İki maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir sakatlık yaşanmasını istemiyor. Bu yüzden cuma günü oynanacak Başakşehir maçında sakatlıkları yeni atlatanları tam olarak hazır hale gelmeden riske etmeyecek

İKİ KRİTİK SINAV VAR

Bu isimlerin başında Miralem Pjanic geliyor. Pjanic sakatlığını atlatmış olsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon ve ligdeki Galatasaray maçları düşünülerek bekletilecek. Kadroya alınacak olan Pjanic büyük ihtimalle yedek kulübesinde bekleyecek. Tedavileri tamamlanan Cyle Larin, Atiba ve Rachid Ghezzal'ın da riske edilmemesi planlanıyor. Siyah beyazlı takımda Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları ise devam ediyor.