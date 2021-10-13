Kaan kasımda açıklanır

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan operasyonu yavaş da olsa ilerliyor. Siyah-beyazlılar Kaan için Sassuolo'ya yaptığı 2.5 milyon euro'luk ilk teklife olumsuz cevap alırken, İtalyanlar sezon başında 6.5 milyon euro istedikleri milli oyuncunun 4 milyon euro altına satılmasının söz konusu olmadığı cevabını verdiler; ancak kapıyı da kapatmadılar. Görüşmeler yapmak için bir takvim belirlenmesini teklif ettiler. Hedef en geç kasım ayı içinde Kaan için transfer görüşmelerini bitirmek ve resmi açıklamayı yapmak. Beşiktaş 2.5 milyon euro'nun üzerine rakam koymak istemiyor. İddialara göre Sassuolo'nun hayali ise 4 milyon euro. Ancak iki tarafın bonuslarla işi bitireceği ciddi şekilde konuşuluyor.