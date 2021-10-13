En değerlisi Pjanic

Siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Transfermarkt internet sitesi Süper Lig'in piyasa değerlerini güncellerken, yaklaşık 600 oyuncunun değerleri yenilendi. 126.75 milyon euro'luk takım değeri ile Beşiktaş ikinci sırada yer alırken, 126.85 milyon euro'luk değeri ile Fenerbahçe ilk sırada yer buldu. Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek futbolcu ise Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık kadrosuna kattığı Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic oldu. Pjanic mevcut piyasa değeri 18 milyon euro. Aynı listede yine Beşiktaş'tan Kanada'lı forvet oyuncusu Cyle Larin 5'inci sırada yer alırken, Cezayirli sağ kanat Rachid Ghezzal ise 6'ncı en değerli futbolcu oldu.