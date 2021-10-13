Beşiktaş Kaan Ayhan transferini o tarihte duyuracak!

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan operasyonu yavaş da olsa ilerliyor. Siyah-beyazlılar Kaan için Sassuolo'ya yaptığı 2.5 milyon euro'luk ilk teklife olumsuz cevap alırken, İtalyanlar sezon başında 6.5 milyon euro istedikleri milli oyuncunun 4 milyon euro altına satılmasının söz konusu olmadığı cevabını verdiler; ancak kapıyı da kapatmadılar.

Görüşmeler yapmak için bir takvim belirlenmesini teklif ettiler. Hedef en geç kasım ayı içinde Kaan için transfer görüşmelerini bitirmek ve resmi açıklamayı yapmak.