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Beşiktaş Kaan Ayhan transferini o tarihte duyuracak!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon sakatlıklarla başı belada olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta hedef Kaan Ayhan... Siyah beyazlılar milli futbolcunun transferini o tarihte bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 10:50
Beşiktaş Kaan Ayhan transferini o tarihte duyuracak!

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan operasyonu yavaş da olsa ilerliyor. Siyah-beyazlılar Kaan için Sassuolo'ya yaptığı 2.5 milyon euro'luk ilk teklife olumsuz cevap alırken, İtalyanlar sezon başında 6.5 milyon euro istedikleri milli oyuncunun 4 milyon euro altına satılmasının söz konusu olmadığı cevabını verdiler; ancak kapıyı da kapatmadılar.

Beşiktaş Kaan Ayhan transferini o tarihte duyuracak!

Görüşmeler yapmak için bir takvim belirlenmesini teklif ettiler. Hedef en geç kasım ayı içinde Kaan için transfer görüşmelerini bitirmek ve resmi açıklamayı yapmak.

Beşiktaş Kaan Ayhan transferini o tarihte duyuracak!

Beşiktaş 2.5 milyon euro'nun üzerine rakam koymak istemiyor. İddialara göre Sassuolo'nun hayali ise 4 milyon euro. Ancak iki tarafın bonuslarla işi bitireceği ciddi şekilde konuşuluyor.

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