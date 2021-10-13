BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Usta yazardan flaş Alex Teixeira sözleri! "Fiziksel olarak hazırsa..."

Milli maç arasının ardından lig heyecanına geri döndük.

Önemli oyuncuları sakatlık problemini atlatan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanıyla yeni yol haritasını çizmeye başlayacak.

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde çok hırpalandı, çok enerji kaybetti ve iyi oyunculardan kurulu kadro özgüven erozyonu yaşadı.

Çiçeği burnunda teknik patron Emre Belözoğlu'nun bu macerası nasıl başlayacak bunu bilmek kolay değil ama işinin zor olduğu da bir gerçek.

Beşiktaş'ın belli bir oyun düzeni var ve kaliteli oyuncularıyla kendi oyununu rakibine kabul ettirebiliyor.

Kara Kartal bunu yaptığı maçların büyük bölümünü de kazanmayı başarıyor.