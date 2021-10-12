BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifi belli oldu!

Beşiktaş, Kaan konusunda resmi hamleyi yaptı ve Sassuolo'ya 2.5 milyon euro teklif edildi. Sezon başında Kaan için 6.5 milyon Euro'dan aşağı inmeyen İtalyan ekibi ise teknik direktör Dionisi yüzünden zor durumda, çünkü Kaan'a 3 maçta sadece 97 dakika süre verdi. Beşiktaş'ın bu transferde bir başka avantajı ise Kaan'ın ayrılmak istemesi.

"KAAN KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Bu arada Kaan'a yapılan teklifi yönetici Emre Kocadağ; "Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında bitirmeye çalışacağız" diyerek duyurdu.