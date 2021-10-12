Gözler Ghezzal’da

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Rachid Ghezzal'ın, Başakşehir maçıyla çıkışa geçeceği düşünülüyor. Takım izinli olmasına rağmen tesislerde özel olarak çalışan Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte beklenen görüntüsünü sergilemeyi istiyor.
Sezonaiyi bir başlangıç yapamayan Rachid Ghezzal'ın, Başakşehir maçıyla çıkışa geçeceği düşünülüyor. Leicester City'den bonservisinin alınmasının ardından 7 mücadelede bir gol ve 1 asistle oynayan Cezayirli kanat oyuncusu, sakatlığını atlatmasının ardından Milli arada eski gücünü yeniden topladı. Takım izinli olmasına rağmen tesislerde özel olarak çalışan Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte beklenen görüntüsünü sergilemeyi istiyor.