Beşiktaş'tan flaş Vardar açıklaması! İşbirliği...

Bugüne kadar kadrosuna çok önemli futbolcuları transfer eden Beşiktaş'ın, geleceğe yatırım yapmak amacıyla Kuzey Makedonya takımlarından Vardar ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğu duyuruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz ile Makedonya kulübü Vardar arasında iş birliği anlaşması imzaladığı yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

