BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

Yeni kulübü Pyramids'de istediği düzeye ulaşmayan tecrübeli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği, bu noktada da menajerler tarafından hararetli bir çalışma içerisine girildiği bildirildi.

PYRAMIDS BONSERViSİNİ ALDI

2016 yılında Mısır ekibi El Ahly'den İngiliz ekibi Stoke City'e 5 milyon euro bedelle transfer olan, 2 sene sonra da Huddersfield takımına 6 milyon euro'ya transferi gerçekleşen Ramadan Sobhi, önce iki farklı dönemde toplamda 1 milyon 550 bin euro'ya yeniden El Ahly'ye kiralanmıştı. Devamında ise Pyramids Ramadan Sobhi'nin bonservisini 5 milyon euro'ya satın alındı.