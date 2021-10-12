Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 17 puan toplayan Beşiktaş'ta oyuncuların sık sık sakatlanması yönetimi harekete geçirdi. Kadroyu genişletmek isteyen siyah-beyazlılara, bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen Ramadan Sobhi önerildi. Yönetim Avrupa’yı isteyen Mısırlı sol kanat oyuncunun transferini bitirmek için Sergen Yalçın’ın raporunu bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ederken, menajerler de şimdiden siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor. Sezon başında Galatasaray'a önerilen sol kanat Ramadan Sobhi'nin Beşiktaş'a da teklif edildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

Menajerlerin Galatasaray'a uygun şartlarda Ramadan Sobhi'yi önerdiği ancak scout ekibi tarafından kabul edilmediği iddiaları dolaşırken, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'nin Beşiktaş'a da önerildiği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Geçen yıl da gündeme gelen oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan siyah beyazlıların o pozisyonda Kevin N'Koudou ve sözleşme uzatma konusu belirsizliğini korusa da Cyle Larin'in varlığı sonrasında bu öneriye sıcak bakabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

Yeni kulübü Pyramids'de istediği düzeye ulaşmayan tecrübeli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği, bu noktada da menajerler tarafından hararetli bir çalışma içerisine girildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

PYRAMIDS BONSERViSİNİ ALDI
2016 yılında Mısır ekibi El Ahly'den İngiliz ekibi Stoke City'e 5 milyon euro bedelle transfer olan, 2 sene sonra da Huddersfield takımına 6 milyon euro'ya transferi gerçekleşen Ramadan Sobhi, önce iki farklı dönemde toplamda 1 milyon 550 bin euro'ya yeniden El Ahly'ye kiralanmıştı. Devamında ise Pyramids Ramadan Sobhi'nin bonservisini 5 milyon euro'ya satın alındı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

Profesyonel kulüp kariyerinde 195 müsabakaya çıkan Mısırlı yıldız Ramadan Sobhi, bu periyotta 37 gol kaydetti. 29 da asist yapmaşyı başaran genç oyuncu toplamda 66 gole direkt olarak katkı sağlamış bulundu. Mısır Milli Takımı ile de 33 karşılaşmada forma giyen Ramadan Sobhi, sadece 1 gole imza attı.

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