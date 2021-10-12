BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Ramadan Sobhi önerisi! Galatasaray da istiyordu...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ederken, menajerler de şimdiden siyah-beyazlı kulübün kapısını aşındırmaya devam ediyor. Sezon başında Galatasaray'a önerilen sol kanat Ramadan Sobhi'nin Beşiktaş'a da teklif edildiği belirtildi.
Menajerlerin Galatasaray'a uygun şartlarda Ramadan Sobhi'yi önerdiği ancak scout ekibi tarafından kabul edilmediği iddiaları dolaşırken, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'nin Beşiktaş'a da önerildiği ortaya çıktı.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Geçen yıl da gündeme gelen oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan siyah beyazlıların o pozisyonda Kevin N'Koudou ve sözleşme uzatma konusu belirsizliğini korusa da Cyle Larin'in varlığı sonrasında bu öneriye sıcak bakabileceği ifade edildi.