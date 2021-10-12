3 oyuncu hariç tam kadro

Sakatlıklar ve eksikler nedeniyle son dönemi eksik bir kadroyla geçiren Beşiktaş'ta nihayet iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Miralem Pjanic, Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal dışındaki tüm sakat oyuncular antrenmana çıktı. Boşnak yıldız Pjanic'in durumunun yakından takip edileceği de ayrıca ifade edildi.
Sakatlıklar ve eksikler nedeniyle son dönemi eksik bir kadroyla geçiren Beşiktaş'ta nihayet iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Miralem Pjanic, Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal dışındaki tüm sakat oyuncular antrenmana çıktı. Boşnak yıldız Pjanic'in durumunun yakından takip edileceği de ayrıca ifade edildi. Kartal'da Atiba, Montero, Welinton, Ghezzal ve Larin antrenmanda yer aldı.