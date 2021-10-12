Haberler Beşiktaş 3 oyuncu hariç tam kadro

3 oyuncu hariç tam kadro

Sakatlıklar ve eksikler nedeniyle son dönemi eksik bir kadroyla geçiren Beşiktaş'ta nihayet iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Miralem Pjanic, Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal dışındaki tüm sakat oyuncular antrenmana çıktı. Boşnak yıldız Pjanic'in durumunun yakından takip edileceği de ayrıca ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
3 oyuncu hariç tam kadro
Sakatlıklar ve eksikler nedeniyle son dönemi eksik bir kadroyla geçiren Beşiktaş'ta nihayet iyi haber geldi. Siyah beyazlılarda Miralem Pjanic, Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal dışındaki tüm sakat oyuncular antrenmana çıktı. Boşnak yıldız Pjanic'in durumunun yakından takip edileceği de ayrıca ifade edildi. Kartal'da Atiba, Montero, Welinton, Ghezzal ve Larin antrenmanda yer aldı.
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