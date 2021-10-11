Yeni hoca Atiba

Son üç sezondur futbolu bırakma eşiğinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Atiba artık hocalığa ısınıyor. Şubat ayında 39 yaşına girecek Kanadalının önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Atiba'nın da olumlu bakması bekleniyor. Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirtip "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" demişti. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor.