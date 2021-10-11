Haberler Beşiktaş SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

Spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezonda kupayı müzesine götürerek şampiyonluk serisi istiyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar, özellikle iç transferde oldukça atak bir görüntü sergilerken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler için temaslarına devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan tecrübeli futbolcu Josef de Souza ve kiralık olarak kadroya katılan Can Bozdoğan için yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktıran Josef de Souza'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorun yok. Çünkü Brezilyalı oyuncunun 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

GREMIO DA TALİP OLMUŞTU

Takımın temel taşlarından olan yıldız futbolcunun hem saha içi hem de saha dışındaki örnek teşkil eden profili yönetimi bu konuda hiç düşünmeden opsiyonu devreye koymaya ikna etmiş durumda. Takımın savunmadaki temel direği olan Josef de Souza'ya ülkesinden Gremio'nun talip olduğu yönünde haberler olsa da ilerleyen günlerde opsiyon maddesi devreye alınacak.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı takımdan yıllık 1.3 milyon Euro kazanan başarılı ön liberoyla 2023 Haziran'a kadar kesin olarak birlikte olunacak. Aynı zamanda yönetimin 1 yıl opsiyon dışında +1 yıl daha sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylediği ve daha uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyme isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

CAN'IN İMZALI KONTRATI HAZIR

Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten 350 bin Euro'ya kiraladığı Can Bozdoğan, kısa sürede teknik heyetin gözüne girerken, potansiyelini de herkese kabul ettirdi. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 20 yaşındaki orta sahanın opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak olan Beşiktaş, sözleşmeyi bile baştan imzalamış durumda.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

Genç oyuncunun 1 yıllık kiralık kontratının dışında Beşiktaş ile 4 yıllık da uzun vadeli anlaşması bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim Can'ın satın alma opsiyonunu kullandığı gün otomatik olarak oyuncunun 4 yıllık ek kontratı da devreye girmiş olacak.

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