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SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

Spor haberi... Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın, kulübün resmi YouTube kanalında Soru Cevap programında takımın 'en'lerini saydı. Yalçın en çok geç kalan futbolcu olarak kendisini gösterirken, en dakik isim için 'Necip' dedi. İşte Güven Yalçın'ın 'en'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:02
SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN İYİ GİYİNEN FUTBOLCU?
Bence Oğuzhan abi iyi giyiniyor. Yemeğe çıkınca çok güzel ama antrenmanlara o kadar yakışıklı gelmiyor ama giyinmeyi iyi biliyor. Yabancıların da hepsi iyi giyiniyor. En iyisi Kevin N'Koudou olabilir.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN KOMİK FUTBOLCU?
Mert Abimle çok gülüyorum, Salih Abi de çok komik, Oğuzhan Abi çok esprili. Onlarla takılıyorsam çok gülüyorum.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN SESSİZ FUTBOLCU?
En sessiz benim galiba. Galiba benim. Arada sırada yalnız dolaşmayı severim. Çok takılmam. Genel olarak yalnız oturuyorum, yalnız giyiyorum. Topu da yalnız oynuyorum.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN ÇOK GEÇ KALAN FUTBOLCU?
Galiba yine ben. Arada sırada. Artık daha iyiyim. 2-3 dakika geç kalırım. Vida da arada sırada geç kalıyor. Hiç beklemezdim. Vida kalıyorsa hepimiz kalırız.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN FOTOJENİK FUTBOLCU?
Can Bozdoğan hep iyi çıkıyor, hep aynı çıkıyor. Ben hiç öyle değilim. Bende biraz değişik. Can hep aynı. Alex Teixeira da hep aynı. Resim gibi.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK VAKİT GEÇİREN FUTBOLCU?
Elinden telefon düşmeyen isim Oğuzhan abi. 24 saat birisiyle konuşuyor. Hollanda'dan birisi arıyor. Buradan birisiyle konuşuyor. Onun yanına gidince sohbet edemiyorsun, zorla. Telefonu alman lazım, öyle sohbet edebilirsin. N'Sakala da iyi sosyal medyada. İyi Türkçe yazar bulmuş kendisine. Tuhaf tuhaf resimler paylaşıyor.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN DAKİK FUTBOLCU?
Necip Abi, kesinlikle. Erken geliyorum bazen, onun arabası hep burada. O hep burada. Kahvaltıyı ilk o yapar. Hep erken gelir. Kalır da. Ondan erken gelen olmaz. Kapıyı o açıyor.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN YETENEKLİ FUTBOLCU?
Quaresma. Çok yetenekliydi. Acayip şeyler yapıyordu. Geldiğim ilk sezon takım Real Madrid gibiydi. Öyle, çok iyi oyuncular vardı. Adriano da çok acayipti. Sağ ayağıyla ne yapıyorsa, sol ayağıyla da yapabiliyordu. O da çok yetenekliydi. Şu anki takımda da herkes yetenekli.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN BONKÖR FUTBOLCU?
En çok para harcayan... Vallahi bilmiyorum. Oğuzhan Abi hep, ilk geldiğimde hiç unutmayacağım, yalnızdım, 19 yaşında falandım. Yalnızdım. Oğuzhan Abi çok yardım etti, hediyeler verdi. Hiç unutmayacağım.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN BAKIMLI FUTBOLCU?
Takımın hepsi antrenmandan, maçtan sonra kremlenir falan. Hepsi çok bakımlı.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN ÇOK YEMEK YİYEN FUTBOLCU?
Larin. Larin çok yiyor ağabey. Kahvaltıda 20 yumurta falan yiyor. Erkenden gelirse yumurtaları şöyle... Çok yiyor. O büyük ve güçlü futbolcu, ona lazım. Hepimiz iyi yiyoruz. Lazım da...

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN ÇALIŞKAN FUTBOLCU?
N'Sakala çok fitness yapar. Genel olarak takım çok çalışkandır. Fitness hep doludur.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN SERT FUTBOLCU?
Kimle mücadeleye girmek istemem, Necip Abi. O tanımıyor sahada, giriyor. Dengeli ama sert. Can da çok sert. O Almanya'da öyle antrenmanlar da sert. Geldi burada hepimize bir bastı, çok sertti. Geçmişten Medel çok sertti. Pepe antrenmanda sert değildi. Maçta sertti. Antrenmanda hiç görmedim, bekliyordum ama hiç sert girmezdi. Maçta affetmezdi.

SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN CENTİLMEN FUTBOLCU?
Pjanic çok sert değil, topu kaybetmiyor. Gerektirirse yapar ama 10 numaralarda daha centilmen. Oynarsın rahatlatırlar.

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