SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN DAKİK FUTBOLCU?

Necip Abi, kesinlikle. Erken geliyorum bazen, onun arabası hep burada. O hep burada. Kahvaltıyı ilk o yapar. Hep erken gelir. Kalır da. Ondan erken gelen olmaz. Kapıyı o açıyor.

EN YETENEKLİ FUTBOLCU?

Quaresma. Çok yetenekliydi. Acayip şeyler yapıyordu. Geldiğim ilk sezon takım Real Madrid gibiydi. Öyle, çok iyi oyuncular vardı. Adriano da çok acayipti. Sağ ayağıyla ne yapıyorsa, sol ayağıyla da yapabiliyordu. O da çok yetenekliydi. Şu anki takımda da herkes yetenekli.