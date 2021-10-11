SPOR HABERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın 'en'lerini saydı!

EN İYİ GİYİNEN FUTBOLCU?
Bence Oğuzhan abi iyi giyiniyor. Yemeğe çıkınca çok güzel ama antrenmanlara o kadar yakışıklı gelmiyor ama giyinmeyi iyi biliyor. Yabancıların da hepsi iyi giyiniyor. En iyisi Kevin N'Koudou olabilir.
EN İYİ GİYİNEN FUTBOLCU?
EN KOMİK FUTBOLCU?
Mert Abimle çok gülüyorum, Salih Abi de çok komik, Oğuzhan Abi çok esprili. Onlarla takılıyorsam çok gülüyorum.
EN SESSİZ FUTBOLCU?
En sessiz benim galiba. Galiba benim. Arada sırada yalnız dolaşmayı severim. Çok takılmam. Genel olarak yalnız oturuyorum, yalnız giyiyorum. Topu da yalnız oynuyorum.