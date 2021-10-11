BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal milli yıldızın peşini bırakmıyor! Varsa yoksa Kaan Ayhan... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan sevdası bitmek bilmiyor... Sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli stoper için uzun süren görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, devre arası transferi döneminde rotayı yeniden Çizme'ye çevirecek. Yaz başında Sassuolo yönetiminin inadını kıramayan Beşiktaşlı idareciler, 26 yaşındaki savunmacı konusunda tüm şartları zorlayacak. Siyahbeyazlılar bu transferde kaleyi içten vuracak! Babası Erol Ayhan ve yakın arkadaşı Kenan Karaman aracılığıyla Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığını bir kez daha ileten Kaan'dan Sassuolo cephesine ayrılma isteğini iletmesi istenecek. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak.





ÇEBİ BİZZAT BULUNACAK



Hem Kaan'ın ayrılık isteği hem zorunlu satın alma şartı nedeniyle İtalyanların inadını kırmayı planlayan siyah-beyazlıların teklif edilecek rakam konusunda şimdiden hazırlıklara başladığı öğrenilirken, bu rakamın 5-6 milyon euro civarında olacağı dile getirildi. Öte yandan yaz döneminde özellikle Galatasaray'ın da araya girmesiyle oyuncu için yüksek fiyat çeken Sassuolo'lu yetkililerle yapılacak görüşmelerde başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bizzat bulunmayı planladığı belirtildi.