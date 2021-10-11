BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan anlamlı hareket! Bin öğrenciye giyim yardımı

Beşiktaş Yönetimi, Çevik Ersin Temel İlkokulu ve Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine dağıtılmak üzere bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş forması gönderdi. Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem ve dizi oyuncusu Ömer Sevgi, gönderilen malzemeleri durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtmak üzere öğrencilerle bir araya gelerek bin öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Siirt'teki öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, bin öğrenciye giyim yardımında bulunduklarını ve yardımların ilerleyen zamanlarda tekrardan devam edeceğini söyledi. Erdem, "Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan buradaki çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda kadın sığınma evine destek olmak amacıyla futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formayı Siirt Kadın Sığınma Evi'ne takdim edeceğiz. Açık arttırmayla satacağımız formanın parasını da oraya bağışlayacağız" dedi.