BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta son durum ne? Sakatlık...

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar kadro sıkıntısı yaratmıştı. Süper Lig'deki Altay ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmalarına birçok yıldızından yoksun çıkan siyah-beyazlılar beklenmedik sonuçlar aldı. Milli aranın gelmesiyle Süper Lig'e verilen 2 haftalık ara Kara-Kartal'a ilaç gibi geldi.

SAKATLIKLAR DÜZELDİ!

Milli ara döneminde sakatlıkların düzelmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Başakşehir maçıyla yeni bir başlangıç yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda birçok yıldız kadroya geri dönecek.



Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Francisco Montero (Covid 19), Welinton, Rachid Ghezzal, Alex Teixeria, Necip Uysal ve Salih Uçan sakatlıklarını atlattı.

N'KOUDOU VE MEHMET TOPAL...

İyileşen isimler mutluluk yaratırken, gözler N'Koudou ve Mehmet Topal'a çevrildi. 2 futbolcudan N'Koudou'nun durumu belirsizliğini koruyor. Mehmet Topal'ın tedasi devam ediyor.

PJANIC GALATASARAY MAÇINA!

Orta sahanın önemli isimlerinden olan Miralem Pjanic, sakatlığını atlatmış olmasına rağmen riske edilmeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçında tedbir amaçlı oynatmayacağı Boşnak yıldızı, Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisine hazırlıyor.