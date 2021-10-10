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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta o isimler için flaş transfer kararı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele eden son şampiyon Beşiktaş'ta, iç transfer çalışmaları da hız kesmiyor. Siyah-Beyazlılar'da performanslarıyla birçok dev kulübün dikkatini çekmeyi başaran Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta o isimler için flaş transfer kararı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Fransız ekibi Nice'in kaleci Ersin Destanoğlu'na ve Alman temsilcisi Stuttgart'ın sol bek Rıdvan Yılmaz'a daha önce yaptıkları önerileri reddeden Beşiktaş, devre arasında teklif gelse de bu oyuncuları hiçbir yere bırakmayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta o isimler için flaş transfer kararı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Söz konusu isimlerin menajerlerinden de sezon sonu gelmeden teklif getirmemeleri istendi. İki yıldız adayının gerçek değerini bulmadan gitmeleri mümkün değil.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta o isimler için flaş transfer kararı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncularına geçtiğimiz sezon 5'er yıllık iyileştirilmiş sözleşme yapan yönetimin, geleceğe dair düşüncesi iki ismi de çift haneli rakamlara satarak gelir elde etmek ve bu şekilde yollarını açmak.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta o isimler için flaş transfer kararı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Şu ana dek 6 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi koruyan Ersin, 8 gole engel olamazken bu karşılaşmaların 4'ünde ağlarında top görmedi. Geçen sezon 1 gol ve 2 asistle oynayan Rıdvan ise bu sezon 8 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

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