Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

Spor haberi... Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, performansıyla göz dolduruyor. Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcunun yakın vadede gerçekleştirmek istediği 3 hedefi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 18:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon da mutlak şampiyonluk istiyor. Bu maksatla yaptığı transferlerle ses getiren Siyah-Beyazlılar'da bu isimlerden olan Michy Batshuayi de takıma katıldığı günden bu yana yaptığı katkı ile göz dolduruyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

Siyah-Beyazlılar'ın Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız, çıktığı 8 maçta 3 gol 1 de asist kaydetti. Ajansspor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'taki 3 hedefini de belirledi. İşte detaylar...

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

1) BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYONLUK
Golcü futbolcunun kısa vadede gerçekleştirmek istediği hedefler ortaya çıktı. Michy Batshuayi, öncelikle formasını giydiği Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

2) BELÇİKA'DA 1 NUMARA OLMAK İSTİYOR
Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, Benteke gibi isimlerle yarış içinde. Batshuayi, milli takımda başarılı olmak ve ilk 11'de düzenli oynamayı hedefliyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

3) CHELSEA'YE DÖNMEK
Belçika basını daha önce Batshuayi'nin gerçekleştirmek istediği en önemli hedefin, yeniden Chelsea forması giymek olduğunu yazmıştı. Daha önce Chelsea tarafından başka takımlara da kiralanan Michy, bu hedefine sezon sonunda ulaşabilir.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?
Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasında şu anda sıcak bir ilişki var. Taraflar eğer memnun kalırsa Michy Batshuayi'nin yeniden kiralanması gündeme gelecek. Ancak; şu an için bu konuda net bir açıklama yapılmıyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi için Chelsa'ye sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödendi. Belçikalı golcü ise bu sezon için 3 milyon 165 bin Euro kazanacak.

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