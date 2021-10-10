SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Michy Batshuayi geri mi dönmek istiyor! İşte 3 hedefi...

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon da mutlak şampiyonluk istiyor. Bu maksatla yaptığı transferlerle ses getiren Siyah-Beyazlılar'da bu isimlerden olan Michy Batshuayi de takıma katıldığı günden bu yana yaptığı katkı ile göz dolduruyor.