Son dakika spor haberi: Avrupa'da kadro transfer değeri en yüksek takım Manchester City oldu!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı rapora göre Avrupa'nın 5 büyük ligindeki ekiplerin tahmini kadro transfer değerleri baz alınarak yapılan hesaplamada İngiliz ekibi Manchester City, 1 milyar 280 milyon euro'luk değeriyle ilk sırada yer aldı.

İkinci sırayı ise transfer değeri 1 milyar 214 milyon euro'yu bulan oyuncu kadrosuyla Premier Lig'den Manchester United aldı. Üçüncü sıraya 946 milyon euro'luk değeriyle Chelsea yerleşti. İspanyol devi Barcelona, 896 milyon euro'luk değeriyle 4. sırada bulunurken Bavyera ekibi Bayern Münih, 890 milyon euro'luk değeriyle 5. oldu.

Öte yandan sezon başında yaptığı Lionel Messi transferiyle dikkatleri üzerine çeken ve kadrosunda Neymar ile Mbappe gibi iki süperstarı daha bulunduran Paris Saint-Germain 808 milyon euro'luk değeriyle 8. sırada yer aldı.

Türkiye'de ise geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve sezon başında önemli transferlere imza atan Beşiktaş, 127 milyon euro'luk kadro değeriyle ezeli rakipleri Fenerbahçe (114 milyon euro) ve Galatasaray'ı (102 milyon euro) geride bırakmayı başardı. Bu arada rapor hazırlanırken takımların kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu isimler hesaplamaya dahil edilmedi.