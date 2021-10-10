Bileti kesildi

Siyah-beyazlılar, sezon sonunu beklemeden Adem Ljajic ile yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde beklediği teklifi alamaz veya Ljajic'i ayrılık için ikna edemezse oyuncunun 6 aylık alacağını ödeyip Sırp yıldızla yollarını ayıracak. Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4,2 milyon euro kazanan Ljajic, kendisine gelen birçok teklifi reddetmiş ve kalmak istediğini belirtmişti. Yönetimin maaş indirimi teklifine de yanaşmayan Ljajic, saha içinde de bekleneni veremeyince kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş'ın Temmuz 2019'da Torino'dan 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ljajic, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

ÖNCE BİR UTAN!

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, bir süre önce divan kurulunda yaptığı konuşmada Ljajic'e yüklenmiş ve "Halen gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon Euro'yu bulmuş. Sen buradan 4 milyon euro maaş alırken biri sana 400 bin euro veriyor. Önce bir utan, çek git ama gitmiyorlar" sözlerini sarf etmişti.