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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan bombası! Resmi transfer açıklaması geldi

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yerli isimlere ayrı bir önem veren Kara-Kartal, A Milli yıldız Kaan Ayhan için harekete geçti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, Kaan Ayhan transferinde kararlı olduklarını ifade etti. İşte flaş gelişmesinin detayları ve resmi transfer açıklaması...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 11:25
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan bombası! Resmi transfer açıklaması geldi

Beşiktaş ara transfer döneminde milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda Emre Kocadağ, 26 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan bombası! Resmi transfer açıklaması geldi

Hürriyet'in haberine göre, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan bombası! Resmi transfer açıklaması geldi

BU KEZ BONSERVİSİ İLE TRANSFER
Beşiktaş sezon başında da Kaan Ayhan ile ilgilenmiş ancak Sassuolo, satın alma opsiyonu ile kiralama formülünü reddetmişti. Siyah beyazlıların bu kez milli oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan bombası! Resmi transfer açıklaması geldi

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?
Kısa bir süre önce Bonservisi Sassuolo'da olan Kaan Ayhan için de açıklama yapan Ahmet Nur Çebi ise "Kaan Ayhan'ın kapısını çalacağız bıkmadan usanmadan. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu, inşallah olur." ifadelerini kullandı.

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