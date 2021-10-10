BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kaan Ayhan bombası! Resmi transfer açıklaması geldi

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Kısa bir süre önce Bonservisi Sassuolo'da olan Kaan Ayhan için de açıklama yapan Ahmet Nur Çebi ise "Kaan Ayhan'ın kapısını çalacağız bıkmadan usanmadan. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu, inşallah olur." ifadelerini kullandı.