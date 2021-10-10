BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, çıktığı ilk maçta gol atmasına karşın yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.
Kara Kartal'ün yıldız isminin bir an önce takıma dahil edilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Alex, antrenmanlara yeniden çıkmaya başlamasının ardından ekstra çalışmalarına devam ediyor.
HIRSIYLA TAKDİR TOPLADI
Takvim'in haberine göre, takım izinli olmasına rağmen Ümraniye Tesisleri'nden dışarı çıkmayan Brezilyalı futbolcu milli ara dönüşünde Medipol Başakşehir maçında hazır olmayı hedefliyor.