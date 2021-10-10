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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira'yı uzun süredir sakatlığı nedeniyle değerlendiremiyordu. Teixeira, geçen süre zarfında iyileşti ve idmanlara başladı. Öte yandan Alex Teixeira'nın, milli ara sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor. Bununla beraber yıldız ismin antrenmanlarda gösterdiği performans dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 16:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, çıktığı ilk maçta gol atmasına karşın yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

Kara Kartal'ün yıldız isminin bir an önce takıma dahil edilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Alex, antrenmanlara yeniden çıkmaya başlamasının ardından ekstra çalışmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

HIRSIYLA TAKDİR TOPLADI
Takvim'in haberine göre, takım izinli olmasına rağmen Ümraniye Tesisleri'nden dışarı çıkmayan Brezilyalı futbolcu milli ara dönüşünde Medipol Başakşehir maçında hazır olmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

SERGEN YALÇIN ONDAN UMUTLU
Bununla beraber Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alex Teixeira'nın performansından ve azmından çok memnun olduğu, kendisini sahalara dönmesinin ardından ödüllendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

Alex Teixeira, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkarken 1 asist üretmişti. Brezilyalı futbolcu, 139 dakika sahada kalmıştı.

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