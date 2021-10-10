BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan haber var! Yaptığı...

SERGEN YALÇIN ONDAN UMUTLU

Bununla beraber Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alex Teixeira'nın performansından ve azmından çok memnun olduğu, kendisini sahalara dönmesinin ardından ödüllendirmeye hazır olduğu aktarıldı.