Sağlık ekibiyle kritik toplantı

Sergen Yalçın, teknik heyetiyle 8 haftalık süreçte takımın eksiklikleri masaya yatırıldı. Başarılı çalıştırıcı kritik bir toplantıyı da sağlık heyeti ile gerçekleştirdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta eksik mücadele eden siyah-beyazlılarda milli ara dönüşü aynı durumun yaşanmaması için büyük titizlikle oyuncuların durumu takip ediliyor.

DERBİ MAÇINDA İDEAL 11 İSTEDİ

Beşiktaş, Başakşehir'in ardından G.Saray ile derbide kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle bu derbiye kadar Pjanic ve N'Koudou'nun takıma dönmesini, Larin'in de hazır duruma gelmesini istedi. Başarılı teknik adam, G.Saray karşısına olabilecek en ideal 11'le çıkmanın planlarını yapıyor.