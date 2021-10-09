Sağlam takımız

Beşiktaş Dergisi'nin ekim sayısına açıklamalarda bulunan Michy Batshuayi, şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Belçikalı yıldız, "İngiltere'de şampiyonluğu yaşadım, Beşiktaş'ta da bu duyguyu tatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Yüksek olması da çok normal. Çünkü çok yükseklerde uçan, üst seviyelerde olan bir takımız" ifadelerini kullandı

UMUDUMUZU KAYBETMEYİZ

Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları B. Dortmund ve Ajax maçlarını değerlendiren golcü futbolcu şöyle devam etti: "Dortmund maçımız, taraftarlarımız ile birlikte evimizde oynadığımız müthiş ve büyük bir karşılaşmaydı. Ancak deplasmanda oynadığımız Ajax maçı farklıydı. Çok fazla eksik futbolcumuz vardı. Bizi olumsuz anlamda etkiledi. Yine de umudumuzu kaybetmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden şaşmadık. Sağlam adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş için her zaman her şey çok güzel olacaktır."

STADIMIZ ÇOK FARKLI

Vodafone Park'ın atmosferi her yerde bulabileceğiniz bir atmosfer değil. Takımdaki sıcaklığı geldiğim an hissettim. Bu takıma da camiaya da yansıyor. Eksiğimiz var ama saha içi ve dışı arkadaşlığımız çok iyi.

İSTANBUL RÜYA GİBİ

İstanbul çok güzel bir şehir, rüya şehir bile denebilir. Fakat pek fazla gezme şansım olmadı. En kısa zamanda İstanbul için vakit ayıracağım. Tarihini, güzelliklerini ve gezilecek yerleri çok merak ediyorum.

EN İYİSİ MESSI

Benim için dünyanın en iyisi Messi. Oyununu ve karakterini sevdiğim bir futbolcu. Önemli olan bireysel değil takım başarısı. Beşiktaş'ta bunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, hep takım olmaya çabalıyoruz.

ÇILGIN TARAFTARIMIZ VAR

Siyah-beyazlı taraftarların çok coşkulu olduğunu aktaran Batshuayi şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Maçlarda desteklerini asla esirgemiyorlar. Her zaman yanımızdalar. İyi günde, kötü günde hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar. Ben de bu sevginin karşılığında onlara en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Taraftarlarımız iyi ki var. Onları çok seviyorum. Böyle bir sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Her yerde karşılaşamayacağınız bir sevgi bu."