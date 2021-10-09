SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Kaan Ayhan için karşı karşıya!

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes transferinde G.Saray ile tatlı bir rekabet yaşadık" dese de rekabetin tatlılığı kalmamış gibi görünüyor. Sezon başında Ghezzal ve Rosier için de devreye giren G.Saray yine Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Çebi'nin, Kaan Ayhan için "Bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz" sözleri sonrası G.Saray'ın harekete geçtiği ve Terim'in nedenle yönetime transfer için talimat verdiği iddia edildi.