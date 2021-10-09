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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sağlık ekibiyle toplantı yaptı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki artan sakatlıkların ardından milli arada sağlık ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bazı kritik isimlerin Galatasaray derbisine yetişmesini talep etti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 09:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sağlık ekibiyle toplantı yaptı!

Süper Lig'de milli araya Sivasspor galibiyetiyle moralli giren Beşiktaş'ta gündem sakat oyuncular... Teknik direktör Sergen Yalçın, bu isimlerin son durumunu değerlendirmek üzere sağlık ekibiyle bir zirve gerçekleştirdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sağlık ekibiyle toplantı yaptı!

Deneyimli çalıştırıcı, teknik heyetiyle 8 haftalık süreçte takımın eksikliklerini masaya yatırdı. Başarılı teknik adam, kritik bir toplantıyı da sağlık heyeti ile gerçekleştirdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta eksik mücadele eden siyah-beyazlılarda milli ara dönüşü aynı durumun yaşanmaması için büyük titizlikle oyuncuların durumu takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sağlık ekibiyle toplantı yaptı!

DERBİ MAÇINDA İDEAL 11 İSTEDİ

Beşiktaş, Başakşehir'in ardından Galatasaray ile derbide kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle bu derbiye kadar Pjanic ve N'Koudou'nun takıma dönmesini, Larin'in de hazır duruma gelmesini istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sağlık ekibiyle toplantı yaptı!

Başarılı teknik adam, Galatasaray karşısına olabilecek en ideal 11'le çıkmanın planlarını yapıyor.

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