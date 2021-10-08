Vida etkili döndü

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığının ardından Vida, Sivasspor maçı ile formasına kavuştu. Hırvat yıldız sakatlıktan döndükten sonra çıktığı ilk karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, istatistikleriyle de göz doldurdu. 3 top kapma ile oynayan tecrübeli futbolcu, toplamda 11 ikili mücadelenin 11'inin kazanarak savunmaya hayat verdi.
Beşiktaş'tauzun süren sakatlığının ardından Vida, Sivasspor maçı ile formasına kavuştu. Hırvat yıldız sakatlıktan döndükten sonra çıktığı ilk karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, istatistikleriyle de göz doldurdu. 3 top kapma ile oynayan tecrübeli futbolcu, toplamda 11 ikili mücadelenin 11'inin kazanarak savunmaya hayat verdi. 2 kez top uzaklaştıran Vida, 4 de pas parası yaptı. Vida'nın sakatlıktan sonraki performansı taraftardan da alkış aldı.