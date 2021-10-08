İşte Beşiktaş'ın Vida'ya önerdiği o teklif!

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 17 puan toplayan Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak savunmanın önemli ismi Domagoj Vida ile masaya oturdu. Beşiktaş yönetimi, Hırvat stopere iki yıllık sözleşme karşılığında senelik 1.7 milyon Euro garanti ücret önerirken, Vida cephesi bu teklife sıcak bakmıyor.
Süper Lig ve Şampiiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri de başladı. Siyah-beyazlılar, savunmanın önemli ismi Domagoj Vida ile masaya oturdu. Sabah'ın haberine göre; Domagoj Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3.4 milyon Euro olan maaşından 900 bin Euro feragat etmeye hazır ancak Başkan Çebi ve ekibi 2.5 milyon Euro'yu da çok buluyor. Hırvat stopere önerilen sözleşme ise iki yıllık ve sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret.32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de 2 milyon Euro'luk komisyon problemi henüz çözülebilmiş değil.