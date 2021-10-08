Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.
EVERTON'DA 2 HAFTA SONRA ÇALIŞACAK
Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.
Teknik direktör Rafael Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrsonua girebilecek durumda olacağı öğrenildi.