Haberler Beşiktaş Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş haberi... Siyah beyazlılarda geçtiğimiz sezon yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Cenk Tosun için müjdeli haber geldi. Buna göre milli golcünün, kısa süre içerisinde yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Öte yandan ara transfer sezonunda Beşiktaş'ın, Cenk Tosun transferi için girişimlerde bulunacağı kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 10:59 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 11:00
Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

EVERTON'DA 2 HAFTA SONRA ÇALIŞACAK
Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.

Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

Teknik direktör Rafael Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrsonua girebilecek durumda olacağı öğrenildi.

Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

Ajansspor'un haberine göre golcü futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisine çok memnun olduğunu ancak şu an tek amacının Everton'da kadroya girmek olduğunu söyledi.

Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ'A 3 GOLLÜK KATKI YAPTI
Geçtiğimiz sezonun devre arası kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 4 maç siyah-beyazlı formayı giyebilmişti. Erzurum deplasmanında yaşadığı diz sakatlığıyla sezonu kapatan milli futbolcu Beşiktaş'ta 3 gole imza attı.

SON DAKİKA