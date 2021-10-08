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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın geçen sezonu hatırlattı! "Daha güçlü döneceğiz"

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezona 3 kulvarda başarı hedefiyle giren Beşiktaş'ta üst üste yaşanan talihsizlikler kriz yarattı. Sakatlıkları nedeniyle birçok futbolcusundan faydalanamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın umutlu konuştu. Geçen sezon da benzer sorunlar yaşadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, daha güçlü döneceklerini belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 15:05
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın geçen sezonu hatırlattı! "Daha güçlü döneceğiz"

Kulüp tarihine geçen seviyede bir sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş'ta bir süredir formalarından uzak kalan oyuncular yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sergen Yalçın yaşadıkları bu dönemi geçen sezon da benzer bir şekilde tecrübe ettiklerini, Covid-19'a yakalananların fazlalığı sebebiyle ciddi kadro sıkıntısı yaşadıklarını ama krizden daha güçlü çıkarak şampiyon olduklarını hatırlattı.

HEDEF KRİZDEN KUVVETLİ ÇIKMAK
Tecrübeli çalıştırıcı bir defa daha atlattıkları büyük krizin kendilerini geçen sezon olduğu gibi yine kuvvetlendirdiği görüşünde. Siyah beyazlı yöneticilere milli aradan sonra sadece N'Koudou'nun yetişmeyeceğinin bilgisini veren Yalçın, buldukları şansları iyi kullanan Serdar Saatçı ve Can Bozdoğan'ın da rahatlıkla ilk 11'de oynayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Öte yandan Sivasspor maçında oyundan atılan Sergen Yalçın'a bir maç ceza geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.

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