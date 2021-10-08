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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın Josef'e sunacağı teklif!

Son dakika haberi... Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Josef de Souza ile yeni sözleşme için masaya oturdu. Brezilyalı orta saha, siyah-beyazlılardan 3 yıllık mukavele isterken, Çebi yönetimi ise 1+1+1 şeklinde bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
Josef'e 1+1+1 teklif

Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesini uzatmak istediği Josef de Souza'ya sunacağı yeni teklif belli oldu. Siyahbeyazlılar sezon sonu anlaşması bitecek olan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini yeniden uzatmaya hazırlanıyor.

Josef'e 1+1+1 teklif

İki taraf arasında para konusu herhangi bir yer işgal etmiyor. Ancak Josef'in tek istediği önünü daha rahat görebilmek için 3 yıllık anlaşma. Sezon sonunda 33 yaşında olacak Josef en az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme vermeyi düşünüyor.

Josef'e 1+1+1 teklif

Josef ile Beşiktaş arasında en kısa zamanda yeni bir anlaşma yapılması bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında Josef'in yeni sözleşmesinin şartları netleşecek.

Josef'e 1+1+1 teklif

NEREDEYİM BEN?
Öte yandan dünyaca ünlü FIFA 22 oyununda Beşiktaş kadrosunda Josef ve Welinton'un eksiklikleri dikkat çekti. Beşiktaşlı Josef de Souza bununla ilgili olarak oyunun yapımcı firması EA Sports yetkililerine isyan etti.

Josef'e 1+1+1 teklif

Josef, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim? Siz de sorun, Josef nerede?" ifadelerini kullandı. Josef'in bu paylaşımı Twitter Türkiye gündeminde trendlerde yer buldu.

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