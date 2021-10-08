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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e İspanya ve Fransa'dan talip çıktı!

Beşiktaş’la yeni sözleşme konusunda henüz anlaşmaya varamayan Cyle Larin'e talipler artıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezonki performansından uzak kalan Kanadalı yıldıza Real Betis ve Lyon'un kanca attığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e İspanya ve Fransa'dan talip çıktı!

Son iki sezonda gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, Beşiktaş yönetimini zorluyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme için teklif ettiği 1.8 milyon Euro'yu geri çeviren Kanadalı yıldızın talipleri de artıyor.

Takvim'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin için iki takımın devreye girdiği öğrenildi. Genç forvet için İspanya'dan Real Betis ve Fransa'dan Lyon'un girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor. Larin'in ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ancak maaş konusunda pürüzlerin devam etmesi halinde diğer seçenekleri de gündemine alacağı belirlendi. Genç yıldız sezon sonu serbest kalacağı için başka kulüplerin de devreye girebileceği öğrenildi.

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